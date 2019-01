Artıq avtomobil sahibləri istədikləri vaxt texniki baxışdan keçə biləcəklər.



ARB TV-nin "Günə doğru" proqramı mövzu ilə bağlı maraqlı sujet hazırlayıb.

Metbuat.az həmin süjeti təqdim edir:

Nazirlikdən güclü külək və yağış XƏBƏRDARLIĞI - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.