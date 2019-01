ABŞ-ı Kaliforniya ştatında ev heyvanlarının saxlanıldığı mağaza yanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə yerinə dərhal yanğınsöndürənlər cəlb olunub. Yanğınsöndürənlər içəridə 3 balaca itin ölümcül vəziyyətdə olduğunu görüblər. Heyvanlar çətinliklə içəridən çıxarılıb və süni nəfəs verilərək xilas ediliblər. Daha sonra yanğın söndürülüb.

Həmin fotoları təqdim edirik:

Sərdar Məmmədov / Metbuat.az

