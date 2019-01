Türkiyənin Dənizli ərazisində dəhşətli hadisə başa verib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, 16 yaşlı qız atasını bıçaqlayıb. Hadisəyə səbəb atasının onu sevdiyi oğlanla görüşməsinə icazə verməməsi olub. Bıçaqlanan ata dərhal xəstəxanaya çatdırılıb və həyatı xilas olunub.

16 yaşlı qız isə polis tərəfindən saxlanılıb.

Sərdar Məmmədov / Metbuat.az

