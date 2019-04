DİQQƏT! İş var, maaş 50 min - İNANILMAZ!

İngilis qida şirkəti “Vibrant Vegan Co” dünyanı gəzərək yeni vegan ləzzətlər kəşf edəcək bir “dad rəhbəri” axtardığını bildirib.

Metbuat.az bildirir ki, seçiləcək namizəd in otel, səyahət və yemək xərcləri şirkət tərəfindən qarşılanacağı və bundan əlavə olaraq isə 50 min evro maaş alcağı bildirilib.

Bu dad rəhbəri 4 ay müddətincə Yaponiya, Meksika, Çin, Hindistan və Türkiyə kimi ölkələri səyaahət edəcəyi bildirilib.

Müraciət edən namizədlərin eyni zamanda qida sahəsində 3 ildən çox bir təcrübəyə sahib olması tələb olunur.

Vibrant Vegan Co şirkətinin dünya miqyasında 18 bitki əsaslı yeməyi var. Bundan başqa şirkət dünyanın dörd bir yanındakı müharibə bölgələrində aclıq çəkən uşaqlara yardım göstərən “Müharibə uşağı” təşkilatı ilə də sıx əməkdaşlıq edir.

https://metbuat.az/news/1158257/tehluke-dolu-anlar-kameralara-eks-olundu.html



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.