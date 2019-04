Hamilə qadınların bu gözəllik trendi hər kəsi təəccübləndirdi /FOTOLAR

“Baby shower”, cinsiyyət mərasimləri və buna bənzər bir çox tədbirlərlə sosial mediada mütləq rastlaşırıq.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, ana namizədlərinin yeni trendi isə böyük marağa səbəb olub. Bu trendə əsasən hamilə qadınlar körpələrinin ultrasəs fotoları ilə dırnaqlarını bəzəyir.

Bu dəbin yaranma hekayəsi isə olduqca kədərlidir. 2017-ci ildə uşağını düşürən Sara adlı “İndtagram” istifadəçisi körpəsinin sonoqram fotosunu dırnağında görmək istəyib.

“Ultrasoundnail” etiketi ilə yayılan bu trend bu gün bir çox qadına ilham qaynağı olub.

