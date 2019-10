Dünyanın ən qeyri-adi rekordları - Fotolar

1955-2000-ci illər arasındakı adı ilə "Guinnes rekordlar kitabı" indiki adı ilə "Guinnes Dünya Rekordları" hər ilki rekordları ilə təəccübləndirməyə davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Guinnes rekordlar kitabı" günümüzün texnologiyası və trendləri ilə dəyişərək inkişaf edir. Bəzən bir insan öz rekordunu təzələyir, bəəzn isə heç xəyal edilməyəcək qədər fərqli rekordlar qırılır.

Metbuat.az dünyanın ən qeyri-adi rekordları təqdim edir:

Ayaqlardan istifadə edərək ən uzun ox atışı -12.1 metr

Amerikadan Britani Valş tərəfindən 31 mart 2018-ci il tarixində bu rekord əldə edilib.

Ən çox döyməyə sahib olan Lucky Diamond Rich

Saqqalına ən çox diş çöpü yığan adam

Amerikadan Joel Strasser 7 iyul 2018-ci il tarixdə bu rekorda imza atıb. Joelin saqqalına 3.500 diş çöpü yerləşdirməsi 3 saat 13 dəqiqə vaxt aparıb.

Bir donuzu ən qısa zamanda aldatma rekordu

Amerikalı Joy və sahibi Davn Bleeker 18 yanvar 2018-ci ildə bu rekorda imza atıb.

Gənclər arasında ən uzun saç

21 noyabr 2018-ci ildə Hindistandakı Nilashi Patelin saçları dünya rekordu qırıb.

Yaşayan ən qısa boylu at-55 santimetr

Polşadakı Bombel adlı at yaşayan ən qısa boylu at olaraq 24 aprel 2018-ci il tarixində rekordlar kitabına daxil olub.

Ən kiçik buğa- 67.5 santimetr boyunda

Amerikalı cütlük Joe və Maykl Gardnerin sahib olduğu Humprey adlı buğa boyu ilə rekord qırıb.

Ən uzun papaq

Amerikalı Odilon Ozare tərəfindən 2 aprel 2018-ci ildə əldə edilib

