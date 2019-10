Dəhşətli qəza anbaan kameralara əks olundu - VİDEO

Malayziyanın Pahang əyalətindəki dağ yolunda bir avtomobilin kamaz ilə toqquşduğu anlar kamerala əks olunub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, arxadakı avtomobilin kamerasına qeyd olunan görüntülərdə əks istiqamətə girən avtomobilin qarşı xəttən gələn qırmızı kamazla toqquşduğu görülüb. Qəzanı görən digər avtomobillərin sürücüləri qəzaya uğrayan şəxslərə kömək edib. Kamazın sürücüsü faciəvi şəkildə əzilən avtomobildən çıxarılıb.

Yerli mediada hər iki sürücünün qəzadan yaralı olaraq xilas olduğunu bildirilib.

