Qeyri-adi tətbiq! Öldükdən sonra sevdikləri ilə danışa biləcək - Fotolar

Əzələ xəstəliyindən əziyyət çəkən ingilis həkim Peter Skot ölümün pəncəsində olduğu bu günlərdə öz səsini bir studiyada qeyd edib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, Skotun səsi süni zəka proqramı ilə bir "avatar"a qeyd edilib. Yəni həkimin səsi səsli bir asissentə çevrilib. İngilis həkim öldükdən sonra da, yaxınlarının onunla əlaqə qura biləcəyini bildirib. "Mən ölmürəm. Özümü bir üst səviyyəyə daşıyıram" deyən həkim dünyanın ilk yarı robot insanı olacaq.

