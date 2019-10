Hindistanda yeni doğulan qız uşağını diri-diri basdırıblar.

Metbuat.az bildirir ki, polisin məlumatına görə, bir kəndli doğuşdan sonra uşağın ölü olduğunu bildirib və dəfn edib. Üstünə təxmini 90 santimetr torpaq tökülən körpə çıxarılaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Qeyd edək ki, qadına neqativ münasibətə görə, Hindistan dünyanın ön sıralarında gedən ölkələrdəndir.

