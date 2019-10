Azərbaycanın FIFA referiləri UEFA Gənclər Liqasının oyunlarına təyinat alıblar.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, Rəhim Həsənov oktyarbrın 23-də keçiriləcək "Liepaya" (Latviya) - "Porto" (Portuqaliya) qarşılaşmasını idarə edəcək. Ona yan xətt hakimləri Mübariz Haşımov, Rza Məmmədov köməklik göstərəcək.

Rauf Cabarov isə noyabrın 6-da oynanılacaq "Lokomotiv" (Rusiya) - "Yuventus" (İtaliya) görüşünün baş hakimi olacaq. Ona Namik Hüseynov və Pərvin Talıbov yardım edəcək.

Milli.Az

