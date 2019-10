"Arsenal"da baş məşqçi Unay Emeri ilə münasibətləri pis olan və heyətə düşə bilməyən Məsut Özil qış fasiləsində London klubunu tərk edəcək.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, türk əsilli futbolçu İtaliyaya yollanacaq. Onun xidmətində "İnter" və "Milan" klubları maraqlıdı. Xüsusən "10 nömrə" atraşında olan "İnter" onu transfer etmək üçün daha çox çalışır və artıq transfer danışıqlarına start verilib.

