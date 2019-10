Xaçmazda keçirilən region birinciliyinin qalibləri məlum olub

Azərbaycan Cüdo Federasiyasının təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə bölgələrdə yeniyetmə cüdoçular arasında keçirilən yarışlar davam edir.

"Report"un məlumatına görə, Göygöl, Naftalan, Mingəçevir, Şamaxıdan sonra növbəti birincilik Xaçmaz şəhərində baş tutub.

"Şimal-Şərq" bölgəsi üzrə çempionatda Qusar, Xaçmaz, Abşeron, Şabran, Xızı, Quba və Siyəzəndən olan 200-ə yaxın idmançı mübarizə aparıb. İki yaş qrupunda keçirilən region birinciliyinin qaliblərinə medallar və Azərbaycan Cüdo Federasiyasının diplomları təqdim olunub.

Qaliblərin siyahısı:

U-15

30 kg Xudaverdiyev Kamil

34 kg Əzizov Famil

38 kg Sultanlı Nihad

42 kg Məmmədov Xalid

46 kg İsgəndərzadə Səməd

50 kg Əliyev Nadir

55 kg Səttarov Mehdi

60 kg Vəliyev Rasim

66 kg Mustafayev Əli

73 kg Əliyev Sənan

Qızlar

36 kg Fəttahova Ləman

U-18

46 kg Həsəsnov Emin

50 kg Əliyev Murad

55 kg Əhmədov Qaçay

60 kg Mirzəyev Rauf

66 kg Ramazanov Ərəbxan

73 kg Nuriyev Yaşar

81 kg Abdullayev Camal

90 kg Quliyev Sefa

+90 kg Ömərov İbrahimxəlil

Qızlar

44 kg Quliyeva Təranə

52 kg Quliyeva Nuray



