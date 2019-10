"Moskvada görüşərik, axmaq" - Həbib və Makqreqor arasında söyüşlü DAVA

Həbib Nurmaqamedovun Konor Makqreqora qalib gəldiyi döyüşündən indiyə qədər onlar arasında dava hələ də davam edir.

Metbuat.az Ölkə.az-a istinadən xəbər verir ki, Həbib və Konor bu dəfə sosial mediada bir-biri ilə dalaşıb. Belə ki, irlandiyalı döyüşçü öz ''Twitter'' hesabında Həbibin ünvanına ''Sən adam deyilsən'' sözlərini yazıb. Maraqlısı isə Konorun bu mesajl rus dilində yazması oub.

Həbib isə Konora cavab olaraq ''Bu adam bacarıqsızdır'',- sözlərini qeyd edib.

Daha sonra Konor davanı böyüdərək, ''Moskvada görüşərik, axmaq'',- deyib.

Son olaraq Həbib ''Təcavüzkarların Moskvada işi yoxdur və sən təcavüzkarsan. Ədalət bərqərar olacaq'',- deyə qeyd edib.

Xatırladaq ki, Həbib ilə Konor arasındakı dava uzun müddətdir davam edir .

