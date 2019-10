Məşhur türk rəsmi İngiltərədə şok qiymətə satıldı

İngiltərənin London şəhərində yeləşən hərrac evi "Sotheybs" aralarında əhəmiyyətli sənət əsərlərinin olduğu kolleksiyasını 22 oktyabr tarixində hərraca çıxarıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, antik əşya həvəskarlarının iştirak etdiyi 3-5 sterlinqə satılması düşünülən 129 illik Osman Hamdi Bəyin Yaşıl məsciddə Quran dərsi tablosu 4 milyon 640 min sterlinqə (təxminən 11 milyon manata) satılıb.

Ən qabaqcıl türk rəssamlarından olan Osman Hamdi Bəyin "Quran oxuyan qız" tablosu da sentyabr ayında İngiltərədə hərracda satılmışdı.

