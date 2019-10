FİFA dünya çempionatının ev sahibi bəlli oldu

2021-ci ildə keçiriləcək klublararası dünya çempionatının ev sahibi dəqiqləşib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə qərar FİFA-nın Şurasında qəbul olunub.

İlk dəfə 24 komandanın iştirak edəcəyi yarış Çində keçiriləcək. Turnir iyun-iyul aylarında baş tutacaq.

Dörd ildən bir təşkil olunacaq çempionatda konfederasiyaların təmsilçi sayı isə hələ dəqiqləşməyib. Bununla bağlı müzakirələr aparılacaq.

Qeyd edək ki, 2019 və 2020-ci illərdə Qətərin ev sahibliyi edəcəyi turnirlər köhnə formatla baş tutacaq.

