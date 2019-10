"Real"ın ulduzu türk qızla sevgili oldu: dünya onun gözəlliyindən danışır - FOTOLAR

Türk əsilli model Elif Aksu "Real"ın futbolçusu Viniçius Juniorla sevgilidi.

Metbuat.az Fanat.Az-a istinadən xəbər verir ki, onların münasibəti Çempionlar Liqasında keçirilən "Qalatasaray" - "Real" oyunundan sonra üzə çıxıb.

Elif Aksu İstanbula gələrək qarşılaşmanı "Türk Telekom Arena"da canlı izləyib. Matçın 79-cu dəqiqəsində Viniçius Junior meydana çıxarkən "Instagram" hesabının hekayə bölməsindən onun fotosunu paylaşan model "İrəli" yazıb. Futbolçu isə oyundan sonra onun paylaşımına ürək smayliki qoyub.

Fotoları təqdim edirik

