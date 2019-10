Türkiyəli fanatlardan "Qarabağ"a möhtəşəm dəstək: Yanındayız! - VİDEO

Azərbarbaycanın Avrokuboklarda yeganə təmsilçisi "Qarabağ" dünən növbəti görüşünə çıxıb. Ağdamın "Qarabağ” komandası Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda Cənubi Kiprin APOEL klubunu qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, gərgin idman mübarizəsi şəraitində keçən görüş heç-heçə başa çatıb - 2:2.

Təmsilçimizə ölkəmizlə yanaşı, Türkiyədən də böyük dəstək gəlib. Türkiyənin Zonquldak şəhərindəki fanatlar "Qarabağ"a möhtəşəm dəstək göstəriblər. Yayılan görüntülər sosial şəbəkədə izlənmə rekordu qırıb.

(baku.ws)

