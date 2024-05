“Qarabağ”ın futbolçusu Bəhlul Mustafazadənin müqavilə müddəti uzadılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun feysbuk səhifəsində məlumat paylaşılıb.

Bildirilib ki, “Qarabağ” 27 yaşlı müdafiəçi ilə anlaşmanı daha 3 il müddətinə uzadıb.

B. Mustafazadə 2027-ci ilin yayına qədər “Qarabağ”da forma geyinəcək.

