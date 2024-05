Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında 33-cü tura start verilib.

Metbuat.az bildirir ki, ilk gündə ikinci oyun "Qarabağ"la "Neftçi" arasında baş tutub.

Belə ki, çempionluğu rəsmiləşdirən Ağdam təmsilçisi 5:0 hesabı ilə 3-cü pillədəki Bakı komandasını məğlub edib.

4 may

19:30. “Qarabağ” – “Neftçi” - 5:0

Qollar:

A. Zubir 86'

N. Axundzadə 76', 13'

L. Andrade 66'

T. Bayramov 40'

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.