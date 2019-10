Neymar dostunun sevgilisini əlindən aldı - FOTO

PSJ-nin hücumçusu Neymar dostu, kolumbiyalı müğənni Maluma ilə amerikalı model Natalia Barulixin münasibətlərinin pozulmasına səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda Braziliya mətbuatı məlumat yayıb. İki il birgə yaşayan cütlük ötən ay ayrılıb. İddia edilir ki, buna səbəb məhz Neymar olub. Neymarla Barulixi tez-tez bir yerdə görüblər. Sentyabrın sonlarında isə o, Parisə gedərək moda həftəsində iştirak edib. Bu zaman Barulix Neymarla birgə şəklini də paylaşıb.

Maluma Neymarla dost hesab olunub. O, braziliyalı futbolçunun son doğum günü partisində də iştirak edib.(qol.az)





