Boğazda qıcıqlanma, qaşınma, quru öskürək gecələr xüsusilə artaraq, hər kəsi narahat edir.

Milli.Az medicina.az-a istinadən bu problemə qarşı asan, təbii resepti təqdim edir:

1 ədəd banan, 1 xörək qaşığı kakao tozu, 1 stəkan isti süd. Banan əzilir, üzərində kakao səpilib qarışdırılır. İsti süd əlavə olunur. Kokteyl kimi yuxudan əvvəl içilir. Kurs 5-7 gündür

Banan bronxları yumşaldır, sakitləşdirir. Böyüklər, hamilələr, uşaqlar istifadə edə bilər.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.