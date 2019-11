"Kyoto Animation" studiyasında yanğın törədən şəxs günahını etiraf etdi

"Kyoto Animation" animasiya şirkətinin studiyasında yanğın törətməkdə şübhəli bilinərək həbs olunan Yaponiya sakini günahını etiraf edib.

Milli.Az bildiriri ki, Trend-in "TASS"a istinadən verdiyi məlumata görə, 41 yaşlı Şinzo Aoba günahını tamamilə qəbul edib və vurğulayıb ki, onun məqsədi məhz animasiya stusiyasının əməkdaşları olub.

Qeyd edək ki, "Kyoto Animation" animasiya şirkətinin studiyasında yanğın iyulun 18-də baş verib. Yanğın nəticəsində 36 nəfər ölüb, 33 nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb.

Animasiya şirkətinin rəhbərliyi vurğulayıb ki, faciəyə baxmayaraq studiya öz işini davam etdirəcək, Yaponiya hakimiyyəti isə öz növbəsində şirkətə, xəsarət alanlara və həlak olanların ailələrinə maddi yardım göstərəcəyinə söz verib.

