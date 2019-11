Uemblidə dünya rekordu vuruldu

Ötən gün İngiltərə də Almaniyanın qadınlardan ibarət milli komandalarının Londonda keçirilən yoxlama oyununda dünya rekordu qeydə alınıb.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, Uembli stadionundakı matçı 77 min 768 tamaşaçı izləyib. Bunadək rekord yenə bu komandaların 2014-cü ilin noyabrındakı matçında (45 min 619 tamaşaçı) olmuşdu.

Qeyd edək ki, matç 2:1 hesabı ilə almanların xeyrinə başa çatıb. Qələbə qolunu Fil Nevilin komandasının qapısından 90-cı dəqiqədə 18 yaşlı Klara Bul keçirib.

Milli.Az

