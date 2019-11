Bakı, Trend:

İran prezidenti Həsən Ruhani, ölkənin cənub-qərbində böyük neft yatağının tapıldığını elan etdi.

Trend-in məlumatına görə, neft ehtiyatları təxminən 53 milyard barel təşkil edir.

Yezd şəhərində təşkil olunan tədbirdə çıxış edən Ruhani, aşkar edilmiş yatağın İranın cənub-qərbindəki Xuzistan əyalətində olduğunu söyləyib.

