Şəkidə ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib.

"Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Turan qəsəbəsi ərazisində qeydə alınıb.

Sarıca kənd sakini Ziyad Rüstəmov idarə etdiyi “Opel” markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən idarəetməni itirməsi səbəbindən maşını aşırıb. Nəticədə müxtəlif bədən xəsarətləri alan sürücü xəstəxanaya aparılarkən yolda ölüb.

Faktla bağlı Şəki Şəhər-Rayon Polis Şöbəsində araşdırma aparılır.



