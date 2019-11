Əməkdar artist Kəmalə Müzəffərinin qızı Banuçiçəyin toyu olub.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, məclis ötən gün şəhər restoranlarından birində baş tutub.

Aktrisa məclisə az sayda sənət adamlı çağırıb. Gecədə yalnız bir neçə aktyor və müğənni yer alıblar.

