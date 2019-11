"Yuventus" İtaliya A Seriyasında növbəti qələbəsini qazanıb.

Milli.Az xəbər verir ki, Turin klubu 12-ci turda evdə "Milan"a qalib gəlib. Meydan sahiblərinin qələbə qolunu 77-ci dəqiqədə Paulo Dibala vurub.

"Yuventus" - "Milan" - 1:0

Qol: Paulo Dibala, 77

Bu qələbə ilə xalını 32-ə yüksəldən Maurisio Sarrinin komandası turnir cədvəlinin 1-ci pilləsində qərarlaşıb. "İnter" 31 xalla 2-ci, "Latsio" 24 xalla 3-cüdür.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.