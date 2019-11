Rəqqasə Fatimə Fətəliyeva müğənni Günel Ələkbərovanın sirrini açıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, rəqqasə "ATV maqazin onlarla"ya açıqlamasında bildirib ki, ifaçı dərman vasiəsilə artıq çəkilərindən xilas olmağa çalışır:

"Günel, dərmanlardan uzaq ol. Eşitmişəm ki, elə insanlarda vəziyyət yaxşılığa doğru getməyib. Dərmana oturub, cürbəcür çaylar içir. Yaxşı deyil. Həm insanın orqanizminə ziyandır, həm də pis fəsadları olur.

İnsanın vücudunu, ruhunu sağlam saxlayan rəqsdir".

(axsam.az)

