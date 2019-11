Bakı. Trend:

Hindistanın şimal-şərqində tüğyan etmiş “Bulbul” tropik siklonu azı 10 nəfərin ölümünə səbəb olub.

Trend-in məlumatına Orissa və Qərbi Benqaliya ştatlarında 60 mindən çox ev qismən və ya tamamilə dağılıb.

Siklon ümumilikdə 460 min sakinə təsir göstərib. Bir sıra kəndlərin su altında qaldığı, aeroportların və dəmiryol nəqliyyatının işində ləngimələr yarandığı deyilir.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.