“LG” şirkəti qabaqcıl planşetini təqdim edib

"LG Electronics" şirkəti "G Pad 5" qabaqcıl planşet kompüterini təqdim edib.

Milli.Az ictnews.az-a istinadən bildirir ki, yeni planşet 1920x1200 piksel təsvir ölçülü (WXGA) 10,1 düymlük IPS displey, "Qualcomm Snapdragon 821" dördnüvəli prosessoru, "Adreno 530" qrafik sürətləndiricisi, 32 QB daxili yaddaş ("microSD" daşıyıcılarının köməyi ilə 512 QB-dək artırıla bilər) və 4 QB əməli yaddaşla təchiz edilib.

Aparat 8 və 5 meqapiksellik kameralarla (birinci kamera avtofokusa malikdir), LTE, "Wi-Fi 802.11 ac", "Bluetooth 4.2 LE" və GPS simsiz rabitə modullarına malikdir.

Planşetin ölçüləri 247,2x150,7x8 mm, çəkisi 489 qr-dır. Cihaz "Android 9.0 Pie" əməliyyat sisteminin idarəetməsi altında işləyir. "Quick Charge 3.0" sürətli enerji doldurma texnologiyasını dəstəkləyən akkumulyator batareyasının tutumu 8200 milliamper/saatdır. Planşetin kənar hissəsində barmaq izləri skaneri quraşdırılıb.

Cənubi Koreyada satışa çıxarılacaq "LG G Pad 5" planşetinin qiyməti 380 dollardır.

Milli.Az

