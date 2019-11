Banqladeşdə dəhşətli qatar qəzası yaşanıb.

Publika.az xəbər verir ki, iki sərnişin qatarının toqquşması nəticəsində ən azı 12 nəfər ölüb, 28 nəfər isə yaralanıb.

Qəza yerli vaxtla saat 02:00-da ölkənin paytaxtı Dəkkə şəhərindən təxminən 109 kilometr aralıda baş verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.