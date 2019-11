Bakı. Trend:

Dünya şöhrətli müğənni Müslim Maqomayevin həyat yoldaşı, Rusiyanın tanınmış opera müğənnisi Tamara Sinyavskaya xəstəxanaya yerləşdirilib.

Trend-in məlumatına görə, hazırda 76 yaşlı müğənni kardiocərrahiyyə şöbəsində müalicə olunur.

Məlumata görə, onun cərrahiyyə əməliyyatına alınıb-alınmaması məsələsi gündəmdədir.

