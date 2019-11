Keçmiş Boliviya prezidenti Evo Moralesin olduğu təyyarə Mexiko şəhərinə enib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, Boliviya prezidenti vəzifəsindən istefa verən Evo Moralesi daşıyan Meksika hərbi hava qüvvələrinə məxsus təyyarə Mexiko şəhərində eniş edib. Açılış görüntüləri "Todo Noticias" kanalında nümayiş olunub.

Moralesi hava limanında Meksikanın xarici işlər naziri Marcelo Ebrard qarşılayıb.

Milli.Az

