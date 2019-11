Azərbaycanda törəməsi olan Türkiyə bankının mənfəəti azalıb

Azərbaycanda törəməsi olan Türkiyənin "Zıraat Bankası" bu ilin III rübündə təxminən 1 milyard lirə (175 milyon ABŞ dollar) xalis mənfəət əldə edib.

"Report" türk mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 39% azdır.

Bu ilin 9 ayında isə Bankın xalis mənfəəti 3,8 milyard lirə (660 milyon dollar) təşkil edib ki, bu da illik müqayisədə 32% azdır.

Oktyabrın 1-nə "Zıraat Banka"sının kredit portfeli 432 milyard lirə (75 milyard dollar) olub. Bu, ötən il oktyabrın 1-nə nisbətən 14% çoxdur.

Kreditlərin 310 milyard lirəsi və yaxud 72%-i milli valyutada verilib. Bu isə 1 il əvvəllə müqayisədə 19% çoxdur.



