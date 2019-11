Türkiyəyə ərə gedən azərbaycanlı aktrisa Cəmilə Tağızadə hamiləliyinin sonuncu aylarını yaşayır.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi tez-tez hamiləlik fotolarını İnstaqramda paylaşır. Gənc analarla məsləhətləşən aktrisa sağlam hamiləlik və uşaq baxımı ilə bağlı kitablar oxuduğunu da yazır.

Qeyd edək ki, C.Tağızadə 2017-ci ilin sentyabrında Murad Temiz adlı həkimlə ailə həyatı qurub. O, iki ildir Türkiyədə yaşayır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.