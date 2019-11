Joker filminin rejissorundan vanna çəkilişi haqda açıqlama

''Joker'' filminin rejissoru Todd Filips çəkib lakin yayımlamadıqları vanna səhnəsi haqqında açıqlama verib.

Milli.Az xəbər verir ki, dünyada böyük marağa səbəb olan filmin afişaları heyranlarının otaqlarını bəzəyib.

Sinema sevənlərdən yüksək qiymət alan filmin rejissoru gözlənilməz açıqlama verərək, ''çəkdiyimiz iki və ya üç improvizə edilmiş səhnələr var. Bunlardan biri də vannada baş tutan çəkiliş idi. Lakin 17 yaşda olan izləyiciləri olan filmdə bu səhnəni verə bilməzdik. Çünki pornoqrafik olduğundan olmasa belə, çox dəlicəsinə çəkilib. (ölkə.az)

Milli.Az

