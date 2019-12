Ceki Çan və digər məşhurların əsl adları - FOTO

Çox güman ki, siz heç vaxt Karlos Esteves və Lora Cin Uizerspun haqda eşitməmisiniz, amma Çarli Şin və Riz Uizerspunu əlbətt tanıyırsınız. Karyeralarının əvvəlində bir çox ulduzlar əsl adlarının insanlara çox qəribə gələcəyindən və tələffüz zamanı çətinlik yaradacağından qorxurdu və ona görə də dəyişmək qərarına gəlmişdilər. Bəziləri səhnə təxəllüsü kimi ikinci ad və ya uşaqlıq ləqəblərini istifadə edir, digərləri isə tamamilə yeni adlar fikirləşir...

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən əsl adı ilə yox, məhz səhnə təxəllüsü ilə yadda qalan məşhurları təqdim edir:

Kin Harinqton - Kristofer Keytsbi Harinqton (Christopher Catesby Harington)

Tilda Suinton - Ketrin Matilda Suinton (Katherine Mathilda Swinton)

Devid Tennant - Devid Con Makdonald (David John McDonald)

Şahzadə Harri və Meqan Markl - şahzadə Henri və Reyçel Markl (Henry Charles Albert David, Rachel Meghan Markle)

Mişa Kollinz - Dmitri Tippens Kraşnik (Dmitri Tippens Krushnic)

Endi Uorxol - Endrü Varhola (Andrew Warhola)

Kortni Lav - Kortni Mişel Harrison (Courtney Michelle Harrison)

Kirk Duqlas - İser (İzzi) Daniloviç (Issur Danielovitch)

Rita Uilson - Marqarita İbrahimova (Margarita Ibrahimoff)

Ember Rouz - Ember Levonçak (Amber Levonchuck)

Conatan Ris Mayers - Conatan Maykl Frensis O`Kif (Jonathan Michael Francis O'Keeffe)

Sem Nill - Naydcel Con Dermot Nill (Nigel John Dermot Neill)

Çarli Şin - Karlos İrvin Esteves (Carlos Irwin Estévez)

Bri Larson - Brianna Sidoni Desanye (Brianne Sidonie Desaulniers)

Riz Uizerspun - Lora Cin Uizerspun (Laura Jeanne Reese Witherspoon)

Ceki Çan - Çen Qanşen (Chan Kong-sang)

Milli.Az

