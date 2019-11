Ukrayna Azərbaycan neftini almaq istəmir? - SƏBƏB

"Azeri Light" (CIF) markalı neftin qiymətinin “Brent Dated” markalı neftə nisbətdə ötən bir neçə həftə ərzində son səkkiz ilin ən yüksək həddinə çatması Ukraynanı daha əlverişli neft ixracatçılarını axtarmağa vadar edib.

Mətbuat.az bunu "S&P Global Platts"a istinadən xəbər verir.

Bu yöndə atılan ilk addımlardan biri də Ukraynaya ilk dəfə Liviyadan xam neftin idxalı oldu. Belə ki, Odessa dəniz limanı noyabrın 13-də Liviyanın Zaviya terminalından 81 282 mln. ton "Əl Şərara" markalı nefti qəbul edib.

