Vahid Qədim dələduzluqda ittiham olunurdu.



Metbuat.az xəbər verir ki, meyxanaçı Aqşin Fateh Rusiyada həmkarı Vahid Qədimlə bir araya gəlib.

Qeyd edək ki, meyxanaçı dələduzluqda ittiham olunurdu.

Əldə olunan məlumata görə, meyxanaçı 5 ildir ki, Rusiyada yaşayır və sənətini davam etdirir. Onun meyxanaları Rusiyada da sevilir. (azmedia.az)

