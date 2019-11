Nəfəs almaqda çətinlik çəkən adamın burnundan çıxan həkimləri şok etdi - FOTOLAR

Türkiyənin Denizli bölgəsində yaşayan Utku İyigün yaxşı nəfəs ala bilmədiyi üçün xəstəxanaya müraciət edib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, müayinə zamanı İyigünün burnunda sümük əyriliyi və burun əti böyüməsi müəyyən olunub. Daha sonra isə adamın üz tomoqrofiyası çəkilib. Tomoqrafiyanı gözdən keçirən həkim İyigünün burnunun içində yad bir cisim olduğunu görüb və əməiyyatla çıxarılmasının lazım olduğunu bildirib.

Əməliyyatla çıxarılan yad cisimin bir diş olduğu müəyyən olunub. İyigün 6 il əvvəl velosiped sürərkən qəza keçirdiyini və yaralandığını bildirib. toqquşma nəticəsində diş kökü aldığı zərbə səbəbilə qoparaq üz boşluğuna düşdüyü, oradan da burun boşluğuna açılan təbii boşluqdan keçərək orta burun səviyyəsinə irəliləyərək orada qaldığı ehtimal olunur.

Burnunda dişi ilə 6 il yaşayan İyigün isə çox təəccübləndiyini bildirib.

