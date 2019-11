"Çoxdandır məni təhqir etmir, toylarım azalıb" - Səməd Səmədov - VİDEO

ARB TV-nin “Üçəlli” verilişinin növbəti qonağı xalq artisti Səməd Səmədov olub.

Metbuat.az bildirir ki, xalq artisti canlı yayımda təəccübləndirən açıqlama verib:

“Əli Mirəliyevin ayın 30 günü toyu və 2 nəfər bərk gedən xanım müğənniləri var idi. Biri Firuzə İbadova, digəri isə Firəngiz Musəvi. O vaxtlar elə-belə müğənni deyildi, çox savadlı və populyar müğənni idi. Ötən gün verilişlərin birində Əli Mirəliyevlə birlikdə idim. Ona dedim ki, Əli, bu nə məsələdir? Çoxdandır dalımca danışmırsan, tənqid-təhqir etmirsən, toylarım azalıb”.

