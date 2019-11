"Əgər əvvəllər sərhət-keçid məntəqələrinin nəqliyyat vasitəsi tutumu gündəlik 200 ədəd idisə, bu gün bu rəqəm 450-600 ədəddir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu keçirdiyi mətbuat konfransında Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) sədri Səfər Mehdiyev deyib.

Onun sözlərinə görə, məntəqələrdə quraşdırılan yeni avadanlıqlar, xüsusilə də "body scan" aparatları hesabına qaçaqmalçılıq hallarının qarşısı alınır.

