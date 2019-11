Avropanın təyyarə istehsalçısı “Airbus”un törəmələri olan “Airbus Ds Geo Sa” və "Airbus Defence And Space Sas" şirkətlərinin Azərbaycandakı filialları ləğv olunur.

Metbuat.az bu barədə Vergilər Nazirliyinin “Vergilər” qəzetinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, kreditorlar 2 ay ərzində tələblərini Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Nizami küçəsi, ev 90A ünvanına bildirə bilərlər.

Xatırladaq ki, sözügedən filiallar 2016-cı ildən fəaliyyət göstərir. (Report)

