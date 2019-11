Aktrisa Nəzakət Məmmədovanın qızı "Xəzər"in efirində yerə yıxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisalıq bacarıqlarını nümayiş etdirən xanım aparıcı Zauru təəccübləndirib. Aparıcı xanımdan üzr istəyib və "Aktrisalığı da var imiş" deyə söyləyib.

Daha sonra efirdə səs kəsiləndə Nəzakət Məmmədova Zaura: "Sən bilirsən nəsən? Maşennik"! deyir. (baku.vs)

Bu maraqlı görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.