“Məni yaxamdan tutub...” – Fatiməni kim öldürmək istəyir? - VİDEO

ARB TV-nin “Show News” verilişinin növbəti müsahibi rəqqasə Fatimə Fətəliyeva olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, rəqqasə həmkarlarının onun uğurlarını həzm edə bilmədiyini deyib:

“Allahdan başqa kim mənim toyumu əlimdən ala bilər? Məni görən gözləri yoxdur. Allah sizə o qədər xına məclisi nəsib etsin ki, Fatimənin səhifəsinə baxmağa belə vaxtınız olmasın. Bəzi aparıcılar var ki, onlara desələr ki, Fatiməni öldürmək lazımdır, iki əlini birdən qaldırarlar ki, öldür onu, olmasın o. Çox pis gözə gəlirəm. Nəfsin məni yıxdığı kimi heçnə məni yıxmır. Kənardan hər kəsə rahat gəlir. Deyirlər ki, bax, balaca canı ilə nələr edir. Amma bilmirlər ki, yanımdakı ordu da evinə çörək pulu qazanır”.

