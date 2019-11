“Ramzan Kadırov” Almaniya ordusunda - FOTO

Almaniya Silahlı Qüvvələrinin hərbçilərindən birinin şəkli sosial medianın gündəminə gəlib. Belə ki, əsgər Çeçenistan lideri Ramzan Kadırova oxşadığı üçün diqqət çəkib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə RT xəbər yayıb.

Kadrlar Almaniyanın Müdafiə naziri Anneqret Kramp-Karrenbauerin hərbçilərlə görüşü zamanı çəkilib.

Fotoda üçüncü əsgərin Çeçenistanin dövlət başçısına qəribə oxşarlığı sosial media istifadəçilərinin zarafat mövzusu olub.

“Kadırov çox məxfi tapşırığı yerinə yetirir”, - deyə onlar bildiriblər. (oxu.az)

