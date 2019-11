Azərbaycan yığması Almaniya ilə qarşılaşacaq

17 və 19 yaşadək qızlardan ibarət milli komandalar arasında final mərhələsi 2021-ci ildə keçiriləcək Avropa çempionatlarının ilkin seçmə mərhələsinin püşkü atılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, İsveçrənin Nyon şəhərindəki tədbirdə Azərbaycan yığmalarının da rəqibləri bəlli olub.

U-17 ilkin seçmə mərhələnin II qrupunda Almaniya, Belçika və Malta ilə eyni qrupda mübarizə aparacaq.

U-19 isə ilkin seçmə mərhələnin VII qrupunda Belçika, İsveç və Kiprlə üz-üzə gələcək.

Qeyd edək ki, U-17-nin qrup oyunları gələn il sentyabrın 1-dən 10-dək Maltada, U-19-un görüşləri isə oktyabrın 19-dan 27-dək Belçikada keçiriləcək.

