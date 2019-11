NATO Baş katibi Yens Stoltenberq hərbi xərclərin 400 milyard dollara çatacağını elan edib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, o 2016-cü illə müqayisədə 2024-cü ildə hərbi xərclərin 400 milyard dollar artırılacağını vurğulayıb.

“NATO-nun ümumi xərcləri 2024-cü ilə qədər 400 milyard dollar artırılacaq. Bu tarixdə misilsiz artım olacaq”-deyə Stoltenberq deyib.

NATO sammiti 3-4 dekabrda Londonda keçiriləcək. (modern.az)

