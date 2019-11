Azərbaycanlı şəxs Amerikada itkin düşüb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə itkin düşən şəxsin yaxınları məlumat veriblər. Əslən Sumqayıtdan olan 1985-ci il təvəllüdlü Bayramov Əbdüləli əvvəllər Nyu-Yorkda ştatında yaşayıb. Daha sonra Texasa köçən Ə.Bayramov orada itkin düşüb.

Yaxınları onun itkin düşməsi barədə artıq ABŞ polisinə məlumat verildiyini bildiriblər. (Trend)

