Xalq artisti Afaq Bəşirqızının növbəti Parlament seçkilərində iştirak etməsi üçün kampaniya başladılıb.

Metbuat.az bildirir ki, sosial şəbəkələrdə bu barədə paylaşımlar edilib, Xalq artistini deputat kimi görmək istədiklərini yazıblar. Məşhur qarmon ifaçısı Gülbahar Şükürlünün "İntagram"da etdiyi paylaşıma aktrisa Naibə Allahverdiyeva da dəstək çıxıb.

Həmçinin bu mətn "Facebook" sosial şəbəkəsində də paylaşılıb və xeyli sayda izləyicilər bu fikirlə həmrəy olduqlarını bildiriblər.

